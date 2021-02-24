Borsada işlem hacmi sıralaması
24.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.506.173.188Türk Hava Yolları2.312.668.875Petkim2.035.938.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.506.173.188
|Türk Hava Yolları
|2.312.668.875
|Petkim
|2.035.938.736
|Gübre Fabrikaları
|2.021.655.808
|Sasa Polyester
|1.926.548.902
|Garanti Bankası
|1.506.383.338
|Pegasus
|1.450.772.989
|Odaş Elektrik
|1.272.840.954
|ASELSAN
|1.221.830.783
|Emlak Konut GMYO
|1.133.174.406
|Kardemir (D)
|904.699.213
|Turkcell
|772.064.387
|Şişe Cam
|747.757.254
|Vakıflar Bankası
|738.620.345
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|622.991.162
|Halkbank
|570.144.795
|Akbank
|544.666.347
|İş Bankası (C)
|490.346.821
|Sabancı Holding
|483.223.359
|Yapı ve Kredi Bankası
|455.583.937
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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