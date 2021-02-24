Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

24.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.506.173.188Türk Hava Yolları2.312.668.875Petkim2.035.938.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.506.173.188
Türk Hava Yolları2.312.668.875
Petkim2.035.938.736
Gübre Fabrikaları2.021.655.808
Sasa Polyester1.926.548.902
Garanti Bankası1.506.383.338
Pegasus1.450.772.989
Odaş Elektrik1.272.840.954
ASELSAN1.221.830.783
Emlak Konut GMYO1.133.174.406
Kardemir (D)904.699.213
Turkcell772.064.387
Şişe Cam747.757.254
Vakıflar Bankası738.620.345
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası622.991.162
Halkbank570.144.795
Akbank544.666.347
İş Bankası (C)490.346.821
Sabancı Holding483.223.359
Yapı ve Kredi Bankası455.583.937
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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