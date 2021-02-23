Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

23.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:55
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.471.677.480Türk Hava Yolları3.553.225.812Sasa Polyester1.790.673.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim4.471.677.480
Türk Hava Yolları3.553.225.812
Sasa Polyester1.790.673.384
Gübre Fabrikaları1.783.810.364
Koza Altın1.712.804.298
Garanti Bankası1.325.015.496
Tüpraş1.206.156.722
Şişe Cam1.154.429.793
Pegasus1.098.763.379
Emlak Konut GMYO1.097.150.943
Karsan Otomotiv959.022.601
Vakıflar Bankası907.821.985
Turkcell834.365.174
Kardemir (D)817.007.237
Odaş Elektrik812.064.372
Otokar757.775.532
ASELSAN680.840.459
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası664.508.006
Ford Otosan635.807.784
Halkbank559.501.228
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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