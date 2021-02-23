Borsada işlem hacmi sıralaması
23.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.471.677.480Türk Hava Yolları3.553.225.812Sasa Polyester1.790.673.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.471.677.480
|Türk Hava Yolları
|3.553.225.812
|Sasa Polyester
|1.790.673.384
|Gübre Fabrikaları
|1.783.810.364
|Koza Altın
|1.712.804.298
|Garanti Bankası
|1.325.015.496
|Tüpraş
|1.206.156.722
|Şişe Cam
|1.154.429.793
|Pegasus
|1.098.763.379
|Emlak Konut GMYO
|1.097.150.943
|Karsan Otomotiv
|959.022.601
|Vakıflar Bankası
|907.821.985
|Turkcell
|834.365.174
|Kardemir (D)
|817.007.237
|Odaş Elektrik
|812.064.372
|Otokar
|757.775.532
|ASELSAN
|680.840.459
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|664.508.006
|Ford Otosan
|635.807.784
|Halkbank
|559.501.228
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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