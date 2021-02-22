Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

22.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.271.612.163Sasa Polyester2.228.744.093Türk Hava Yolları1.901.073.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.271.612.163
Sasa Polyester2.228.744.093
Türk Hava Yolları1.901.073.778
Vakıflar Bankası1.756.049.587
Karsan Otomotiv1.527.115.455
Garanti Bankası1.180.442.729
Şişe Cam1.131.698.785
Gübre Fabrikaları944.441.915
Odaş Elektrik905.408.559
Hektaş885.045.118
Kardemir (D)807.301.421
Turkcell801.960.001
Ford Otosan754.389.116
Halkbank731.273.555
Petkim671.355.796
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası629.566.553
Pegasus609.817.973
Emlak Konut GMYO584.532.048
Borusan Mannesmann546.815.469
Koç Holding520.874.157
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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