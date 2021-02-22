Borsada işlem hacmi sıralaması
22.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.271.612.163Sasa Polyester2.228.744.093Türk Hava Yolları1.901.073.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.271.612.163
|Sasa Polyester
|2.228.744.093
|Türk Hava Yolları
|1.901.073.778
|Vakıflar Bankası
|1.756.049.587
|Karsan Otomotiv
|1.527.115.455
|Garanti Bankası
|1.180.442.729
|Şişe Cam
|1.131.698.785
|Gübre Fabrikaları
|944.441.915
|Odaş Elektrik
|905.408.559
|Hektaş
|885.045.118
|Kardemir (D)
|807.301.421
|Turkcell
|801.960.001
|Ford Otosan
|754.389.116
|Halkbank
|731.273.555
|Petkim
|671.355.796
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|629.566.553
|Pegasus
|609.817.973
|Emlak Konut GMYO
|584.532.048
|Borusan Mannesmann
|546.815.469
|Koç Holding
|520.874.157
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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