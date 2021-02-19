Borsada işlem hacmi sıralaması
19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester3.235.418.601Gübre Fabrikaları2.379.512.222Koza Altın2.099.659.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|3.235.418.601
|Gübre Fabrikaları
|2.379.512.222
|Koza Altın
|2.099.659.106
|Vakıflar Bankası
|2.062.386.849
|Halkbank
|1.779.300.767
|Garanti Bankası
|1.616.928.416
|Karsan Otomotiv
|1.425.683.982
|Petkim
|1.328.068.027
|Turkcell
|1.068.103.716
|Türk Hava Yolları
|865.152.747
|Ford Otosan
|808.230.052
|Odaş Elektrik
|712.205.923
|Şişe Cam
|687.005.891
|Emlak Konut GMYO
|622.948.193
|Kordsa Teknik Tekstil
|618.742.235
|Akbank
|616.821.264
|Yapı ve Kredi Bankası
|555.165.658
|Arçelik
|553.479.608
|İş Bankası (C)
|533.806.880
|Kardemir (D)
|516.343.108
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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