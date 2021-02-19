Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:00
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester3.235.418.601Gübre Fabrikaları2.379.512.222Koza Altın2.099.659.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester3.235.418.601
Gübre Fabrikaları2.379.512.222
Koza Altın2.099.659.106
Vakıflar Bankası2.062.386.849
Halkbank1.779.300.767
Garanti Bankası1.616.928.416
Karsan Otomotiv1.425.683.982
Petkim1.328.068.027
Turkcell1.068.103.716
Türk Hava Yolları865.152.747
Ford Otosan808.230.052
Odaş Elektrik712.205.923
Şişe Cam687.005.891
Emlak Konut GMYO622.948.193
Kordsa Teknik Tekstil618.742.235
Akbank616.821.264
Yapı ve Kredi Bankası555.165.658
Arçelik553.479.608
İş Bankası (C)533.806.880
Kardemir (D)516.343.108
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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