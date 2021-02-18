Borsada işlem hacmi sıralaması
18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:57
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiHalkbank3.850.999.062Sasa Polyester3.072.108.253Koza Altın2.871.847.688Garanti Bankası1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Halkbank
|3.850.999.062
|Sasa Polyester
|3.072.108.253
|Koza Altın
|2.871.847.688
|Garanti Bankası
|1.783.307.969
|Türk Hava Yolları
|1.598.832.116
|Vakıflar Bankası
|1.318.465.587
|Petkim
|1.192.562.503
|Odaş Elektrik
|1.169.719.419
|Şişe Cam
|898.408.241
|Kardemir (D)
|836.349.441
|Ford Otosan
|818.326.708
|Akbank
|768.709.531
|İş Bankası (C)
|754.504.368
|Koza Madencilik
|734.620.451
|İpek Doğal Enerji
|722.712.516
|Tüpraş
|618.856.611
|Hektaş
|609.488.990
|Turkcell
|570.014.789
|Karsan Otomotiv
|569.788.408
|Gübre Fabrikaları
|565.899.681
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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