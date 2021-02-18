Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiHalkbank3.850.999.062Sasa Polyester3.072.108.253Koza Altın2.871.847.688Garanti Bankası1.