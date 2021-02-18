Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

18.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:57
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiHalkbank3.850.999.062Sasa Polyester3.072.108.253Koza Altın2.871.847.688Garanti Bankası1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Halkbank3.850.999.062
Sasa Polyester3.072.108.253
Koza Altın2.871.847.688
Garanti Bankası1.783.307.969
Türk Hava Yolları1.598.832.116
Vakıflar Bankası1.318.465.587
Petkim1.192.562.503
Odaş Elektrik1.169.719.419
Şişe Cam898.408.241
Kardemir (D)836.349.441
Ford Otosan818.326.708
Akbank768.709.531
İş Bankası (C)754.504.368
Koza Madencilik734.620.451
İpek Doğal Enerji722.712.516
Tüpraş618.856.611
Hektaş609.488.990
Turkcell570.014.789
Karsan Otomotiv569.788.408
Gübre Fabrikaları565.899.681
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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