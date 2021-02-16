Borsada işlem hacmi sıralaması
16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKoza Altın3.273.080.947Petkim2.945.733.513Sasa Polyester2.926.694.518Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.273.080.947
|Petkim
|2.945.733.513
|Sasa Polyester
|2.926.694.518
|Gübre Fabrik.
|2.127.279.862
|Garanti Bankası
|1.790.840.027
|Emlak Konut GMYO
|1.657.578.152
|Şekerbank
|1.470.819.171
|İpek Doğal Enerji
|1.176.999.183
|Koza Madencilik
|1.122.917.474
|Kardemir (D)
|1.077.579.450
|Şişe Cam
|905.323.969
|Turkcell
|867.300.104
|Doğan Holding
|802.568.838
|Türk Hava Yolları
|782.041.560
|Tüpraş
|756.062.407
|Akbank
|701.175.904
|Vakıflar Bankası
|685.674.785
|Odaş Elektrik
|684.183.619
|Yapı ve Kredi Bank.
|683.499.003
|Karsan Otomotiv
|646.042.232
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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