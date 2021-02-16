Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKoza Altın3.273.080.947Petkim2.945.733.513Sasa Polyester2.926.694.518Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın3.273.080.947
Petkim2.945.733.513
Sasa Polyester2.926.694.518
Gübre Fabrik.2.127.279.862
Garanti Bankası1.790.840.027
Emlak Konut GMYO1.657.578.152
Şekerbank1.470.819.171
İpek Doğal Enerji1.176.999.183
Koza Madencilik1.122.917.474
Kardemir (D)1.077.579.450
Şişe Cam905.323.969
Turkcell867.300.104
Doğan Holding802.568.838
Türk Hava Yolları782.041.560
Tüpraş756.062.407
Akbank701.175.904
Vakıflar Bankası685.674.785
Odaş Elektrik684.183.619
Yapı ve Kredi Bank.683.499.003
Karsan Otomotiv646.042.232
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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