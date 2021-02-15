Borsada işlem hacmi sıralaması
15.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın4.993.570.362Sasa Polyester1.705.705.802Türk Hava Yolları1.300.825.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|4.993.570.362
|Sasa Polyester
|1.705.705.802
|Türk Hava Yolları
|1.300.825.788
|Gübre Fabrikaları
|1.198.409.687
|Petkim
|1.170.300.077
|Koza Madencilik
|1.080.997.380
|Garanti Bankası
|941.682.393
|Turkcell
|868.370.705
|Şişe Cam
|790.809.135
|İpek Doğal Enerji
|779.133.782
|Emlak Konut GMYO
|734.425.858
|Tüpraş
|484.898.209
|GSD Holding
|404.294.252
|Yapı ve Kredi Bankası
|386.353.473
|Odaş Elektrik
|368.902.042
|Albaraka Türk
|359.767.124
|TAV Havalimanları
|344.909.111
|Pınar Süt
|339.951.554
|Karsan Otomotiv
|334.913.837
|Ereğli Demir Çelik
|333.621.577
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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