Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

15.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın4.993.570.362Sasa Polyester1.705.705.802Türk Hava Yolları1.300.825.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın4.993.570.362
Sasa Polyester1.705.705.802
Türk Hava Yolları1.300.825.788
Gübre Fabrikaları1.198.409.687
Petkim1.170.300.077
Koza Madencilik1.080.997.380
Garanti Bankası941.682.393
Turkcell868.370.705
Şişe Cam790.809.135
İpek Doğal Enerji779.133.782
Emlak Konut GMYO734.425.858
Tüpraş484.898.209
GSD Holding404.294.252
Yapı ve Kredi Bankası386.353.473
Odaş Elektrik368.902.042
Albaraka Türk359.767.124
TAV Havalimanları344.909.111
Pınar Süt339.951.554
Karsan Otomotiv334.913.837
Ereğli Demir Çelik333.621.577
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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