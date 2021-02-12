Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:55
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.909.434.677Sasa Polyester1.664.409.909Garanti Bankası1.523.006.911Şişe Cam858.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.909.434.677
Sasa Polyester1.664.409.909
Garanti Bankası1.523.006.911
Şişe Cam858.893.974
Emlak Konut GMYO843.041.027
Koza Madencilik736.555.280
Petkim722.975.456
Doğan Holding687.750.556
Ereğli Demir Çelik626.706.811
İpek Doğal Enerji621.521.683
Odaş Elektrik555.120.461
Türk Traktör541.739.625
Gübre Fabrikaları522.050.486
Turkcell510.936.202
Tüpraş477.582.499
Türk Hava Yolları455.630.304
İş Bankası (C)414.921.157
Karsan Otomotiv406.383.135
Kardemir (D)393.769.250
Akbank392.931.796
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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