Borsada işlem hacmi sıralaması
12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.909.434.677Sasa Polyester1.664.409.909Garanti Bankası1.523.006.911Şişe Cam858.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.909.434.677
|Sasa Polyester
|1.664.409.909
|Garanti Bankası
|1.523.006.911
|Şişe Cam
|858.893.974
|Emlak Konut GMYO
|843.041.027
|Koza Madencilik
|736.555.280
|Petkim
|722.975.456
|Doğan Holding
|687.750.556
|Ereğli Demir Çelik
|626.706.811
|İpek Doğal Enerji
|621.521.683
|Odaş Elektrik
|555.120.461
|Türk Traktör
|541.739.625
|Gübre Fabrikaları
|522.050.486
|Turkcell
|510.936.202
|Tüpraş
|477.582.499
|Türk Hava Yolları
|455.630.304
|İş Bankası (C)
|414.921.157
|Karsan Otomotiv
|406.383.135
|Kardemir (D)
|393.769.250
|Akbank
|392.931.796
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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