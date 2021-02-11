Borsada işlem hacmi sıralaması
11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.955.922.329Şişe Cam1.647.330.819Doğan Holding1.252.577.626Koza Madencilik1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.955.922.329
|Şişe Cam
|1.647.330.819
|Doğan Holding
|1.252.577.626
|Koza Madencilik
|1.190.301.163
|Garanti Bankası
|1.131.963.339
|Petkim
|1.113.460.836
|Emlak Konut GMYO
|1.095.458.065
|Sasa Polyester
|922.441.031
|Karsan Otomotiv
|898.676.921
|İpek Doğal Enerji
|725.662.702
|Ereğli Demir Çelik
|690.759.986
|Ford Otosan
|596.197.326
|Tüpraş
|580.517.331
|Türk Hava Yolları
|475.648.099
|Odaş Elektrik
|461.386.717
|Turkcell
|447.329.524
|Ege Gübre
|438.868.606
|Kardemir (D)
|414.667.401
|Yapı ve Kredi Bankası
|363.978.086
|Akbank
|335.366.519
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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