Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.955.922.329Şişe Cam1.647.330.819Doğan Holding1.252.577.626Koza Madencilik1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın1.955.922.329
Şişe Cam1.647.330.819
Doğan Holding1.252.577.626
Koza Madencilik1.190.301.163
Garanti Bankası1.131.963.339
Petkim1.113.460.836
Emlak Konut GMYO1.095.458.065
Sasa Polyester922.441.031
Karsan Otomotiv898.676.921
İpek Doğal Enerji725.662.702
Ereğli Demir Çelik690.759.986
Ford Otosan596.197.326
Tüpraş580.517.331
Türk Hava Yolları475.648.099
Odaş Elektrik461.386.717
Turkcell447.329.524
Ege Gübre438.868.606
Kardemir (D)414.667.401
Yapı ve Kredi Bankası363.978.086
Akbank335.366.519
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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