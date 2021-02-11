Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.955.922.329Şişe Cam1.647.330.819Doğan Holding1.252.577.626Koza Madencilik1.