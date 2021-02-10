Borsada işlem hacmi sıralaması
10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.594.950.236Emlak Konut GMYO1.812.749.384Petkim1.363.174.276Garanti Bankası1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.594.950.236
|Emlak Konut GMYO
|1.812.749.384
|Petkim
|1.363.174.276
|Garanti Bankası
|1.285.530.264
|Kardemir (D)
|946.400.831
|Odaş Elektrik
|874.158.390
|GSD Holding
|759.000.786
|Türk Hava Yolları
|714.103.133
|Doğan Holding
|693.010.872
|Şişe Cam
|654.496.950
|Yapı ve Kredi Bankası
|574.154.391
|Koza Madencilik
|569.934.763
|Sasa Polyester
|554.867.926
|Ereğli Demir Çelik
|544.827.428
|ASELSAN
|539.688.246
|Tüpraş
|497.133.893
|Akbank
|496.214.230
|Turkcell
|445.557.353
|Vakıflar Bankası
|427.496.122
|Deva Holding
|402.806.868
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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