Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.594.950.236Emlak Konut GMYO1.812.749.384Petkim1.363.174.276Garanti Bankası1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.594.950.236
Emlak Konut GMYO1.812.749.384
Petkim1.363.174.276
Garanti Bankası1.285.530.264
Kardemir (D)946.400.831
Odaş Elektrik874.158.390
GSD Holding759.000.786
Türk Hava Yolları714.103.133
Doğan Holding693.010.872
Şişe Cam654.496.950
Yapı ve Kredi Bankası574.154.391
Koza Madencilik569.934.763
Sasa Polyester554.867.926
Ereğli Demir Çelik544.827.428
ASELSAN539.688.246
Tüpraş497.133.893
Akbank496.214.230
Turkcell445.557.353
Vakıflar Bankası427.496.122
Deva Holding402.806.868
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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