Borsada işlem hacmi sıralaması
09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın5.077.442.300Garanti Bankası2.423.538.201Emlak Konut GMYO2.226.310.732Petkim1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|5.077.442.300
|Garanti Bankası
|2.423.538.201
|Emlak Konut GMYO
|2.226.310.732
|Petkim
|1.586.582.457
|Şişe Cam
|1.460.925.831
|ASELSAN
|1.117.938.074
|Akbank
|1.094.311.444
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.083.753.444
|Doğan Holding
|1.072.735.255
|Vakıflar Bankası
|996.312.809
|Kardemir (D)
|947.002.581
|Koza Madencilik
|796.739.945
|Türk Hava Yolları
|794.868.214
|Tüpraş
|793.228.411
|Turkcell
|788.725.275
|Halkbank
|762.673.372
|Odaş Elektrik
|697.816.640
|Gübre Fabrikaları
|678.642.016
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|560.911.970
|Ford Otosan
|527.045.526
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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