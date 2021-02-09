Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın5.077.442.300Garanti Bankası2.423.538.201Emlak Konut GMYO2.226.310.732Petkim1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın5.077.442.300
Garanti Bankası2.423.538.201
Emlak Konut GMYO2.226.310.732
Petkim1.586.582.457
Şişe Cam1.460.925.831
ASELSAN1.117.938.074
Akbank1.094.311.444
Yapı ve Kredi Bankası1.083.753.444
Doğan Holding1.072.735.255
Vakıflar Bankası996.312.809
Kardemir (D)947.002.581
Koza Madencilik796.739.945
Türk Hava Yolları794.868.214
Tüpraş793.228.411
Turkcell788.725.275
Halkbank762.673.372
Odaş Elektrik697.816.640
Gübre Fabrikaları678.642.016
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası560.911.970
Ford Otosan527.045.526
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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