Borsada işlem hacmi sıralaması
08.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding4.750.929.502Emlak Konut GMYO2.965.679.376Koza Altın2.181.004.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|4.750.929.502
|Emlak Konut GMYO
|2.965.679.376
|Koza Altın
|2.181.004.429
|İş Finansal Kiralama
|1.512.609.850
|Garanti Bankası
|1.473.227.920
|Odaş Elektrik
|1.230.742.086
|Petkim
|1.124.169.855
|Kardemir (D)
|1.045.384.184
|Şişe Cam
|907.246.145
|Karsan Otomotiv
|669.704.182
|Turkcell
|645.115.856
|Türk Hava Yolları
|621.234.382
|İhlas Gayrimenkul
|617.837.866
|GSD Holding
|604.330.153
|Otokar
|582.475.086
|Gözde Girişim
|580.001.786
|Ereğli Demir Çelik
|512.007.812
|İş GMYO
|487.178.124
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|476.245.442
|Kartonsan
|453.488.916
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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