Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

08.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiDoğan Holding4.750.929.502Emlak Konut GMYO2.965.679.376Koza Altın2.181.004.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Doğan Holding4.750.929.502
Emlak Konut GMYO2.965.679.376
Koza Altın2.181.004.429
İş Finansal Kiralama1.512.609.850
Garanti Bankası1.473.227.920
Odaş Elektrik1.230.742.086
Petkim1.124.169.855
Kardemir (D)1.045.384.184
Şişe Cam907.246.145
Karsan Otomotiv669.704.182
Turkcell645.115.856
Türk Hava Yolları621.234.382
İhlas Gayrimenkul617.837.866
GSD Holding604.330.153
Otokar582.475.086
Gözde Girişim580.001.786
Ereğli Demir Çelik512.007.812
İş GMYO487.178.124
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası476.245.442
Kartonsan453.488.916
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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