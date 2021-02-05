Borsada işlem hacmi sıralaması
05.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın3.002.525.243Şişe Cam1.421.406.745Garanti Bankası1.356.797.985Turkcell1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.002.525.243
|Şişe Cam
|1.421.406.745
|Garanti Bankası
|1.356.797.985
|Turkcell
|1.111.606.240
|Doğan Holding
|1.066.726.080
|Türk Hava Yolları
|965.861.098
|Petkim
|847.427.137
|Emlak Konut GMYO
|820.266.877
|Odaş Elektrik
|820.078.991
|GSD Holding
|759.189.534
|Eczacıbaşı İlaç
|712.568.124
|Kardemir (D)
|659.705.993
|Kartonsan
|573.305.067
|T.S.K.B.
|530.789.029
|Karsan Otomotiv
|519.545.135
|Sasa Polyester
|479.319.210
|Koza Madencilik
|477.317.142
|Akbank
|429.265.490
|Yapı ve Kredi Bank.
|425.315.012
|Hektaş
|415.215.276
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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