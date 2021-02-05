Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

05.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:00
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın3.002.525.243Şişe Cam1.421.406.745Garanti Bankası1.356.797.985Turkcell1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın3.002.525.243
Şişe Cam1.421.406.745
Garanti Bankası1.356.797.985
Turkcell1.111.606.240
Doğan Holding1.066.726.080
Türk Hava Yolları965.861.098
Petkim847.427.137
Emlak Konut GMYO820.266.877
Odaş Elektrik820.078.991
GSD Holding759.189.534
Eczacıbaşı İlaç712.568.124
Kardemir (D)659.705.993
Kartonsan573.305.067
T.S.K.B.530.789.029
Karsan Otomotiv519.545.135
Sasa Polyester479.319.210
Koza Madencilik477.317.142
Akbank429.265.490
Yapı ve Kredi Bank.425.315.012
Hektaş415.215.276
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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