Borsada işlem hacmi sıralaması
03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.785.621.750Garanti Bankası1.866.808.772Koza Altın1.439.898.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.785.621.750
|Garanti Bankası
|1.866.808.772
|Koza Altın
|1.439.898.518
|Odaş Elektrik
|1.063.308.670
|Doğan Holding
|983.021.918
|Aselsan
|911.608.797
|İş Fin.Kir.
|902.487.148
|Kardemir (D)
|857.106.736
|T.S.K.B.
|732.928.274
|Akbank
|730.158.830
|Sasa Polyester
|720.672.633
|Türk Hava Yolları
|684.982.084
|GSD Holding
|683.229.864
|Yapı ve Kredi Bank.
|647.519.853
|Turkcell
|639.213.596
|Şişe Cam
|635.906.093
|Gübre Fabrik.
|615.506.468
|Karsan Otomotiv
|547.423.781
|Petkim
|524.416.237
|Vakıflar Bankası
|502.322.780
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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