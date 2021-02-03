Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.785.621.750Garanti Bankası1.866.808.772Koza Altın1.439.898.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO2.785.621.750
Garanti Bankası1.866.808.772
Koza Altın1.439.898.518
Odaş Elektrik1.063.308.670
Doğan Holding983.021.918
Aselsan911.608.797
İş Fin.Kir.902.487.148
Kardemir (D)857.106.736
T.S.K.B.732.928.274
Akbank730.158.830
Sasa Polyester720.672.633
Türk Hava Yolları684.982.084
GSD Holding683.229.864
Yapı ve Kredi Bank.647.519.853
Turkcell639.213.596
Şişe Cam635.906.093
Gübre Fabrik.615.506.468
Karsan Otomotiv547.423.781
Petkim524.416.237
Vakıflar Bankası502.322.780

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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