Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

02.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:08
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiDoğan Holding2.984.599.124Garanti Bankası1.531.816.035Koza Altın1.258.207.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Doğan Holding2.984.599.124
Garanti Bankası1.531.816.035
Koza Altın1.258.207.926
Emlak Konut GMYO1.167.929.345
Şişe Cam1.078.517.829
Kardemir (D)1.063.194.648
Türk Hava Yolları947.661.324
Karsan Otomotiv897.516.458
Odaş Elektrik777.916.214
Eczacıbaşı İlaç724.839.953
İş Fin.Kir.690.975.128
Petkim624.719.239
Gübre Fabrik.500.786.903
Otokar463.939.782
Yapı ve Kredi Bank.446.376.147
T.S.K.B.444.046.932
İş GMYO402.851.269
Akbank381.365.303
Turkcell381.220.329
Ereğli Demir Çelik372.024.132
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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