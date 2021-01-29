Borsada işlem hacmi sıralaması
29.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:02
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGübre Fabrik.2.319.529.936Garanti Bankası2.204.230.992Emlak Konut GMYO1.732.971.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gübre Fabrik.
|2.319.529.936
|Garanti Bankası
|2.204.230.992
|Emlak Konut GMYO
|1.732.971.194
|Doğan Holding
|1.525.868.582
|Koza Altın
|1.505.564.692
|Karsan Otomotiv
|1.432.981.586
|Şişe Cam
|1.143.187.582
|Kardemir (D)
|990.423.538
|Türk Hava Yolları
|959.847.318
|Odaş Elektrik
|861.025.305
|Petkim
|666.282.388
|Yapı ve Kredi Bank.
|632.324.062
|Otokar
|623.467.955
|Akbank
|594.885.895
|Turkcell
|519.661.569
|Ereğli Demir Çelik
|455.838.198
|T.S.K.B.
|443.425.644
|Vakıflar Bankası
|392.588.510
|Aselsan
|390.984.339
|Ford Otosan
|360.158.462
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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