Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

29.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGübre Fabrik.2.319.529.936Garanti Bankası2.204.230.992Emlak Konut GMYO1.732.971.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Gübre Fabrik.2.319.529.936
Garanti Bankası2.204.230.992
Emlak Konut GMYO1.732.971.194
Doğan Holding1.525.868.582
Koza Altın1.505.564.692
Karsan Otomotiv1.432.981.586
Şişe Cam1.143.187.582
Kardemir (D)990.423.538
Türk Hava Yolları959.847.318
Odaş Elektrik861.025.305
Petkim666.282.388
Yapı ve Kredi Bank.632.324.062
Otokar623.467.955
Akbank594.885.895
Turkcell519.661.569
Ereğli Demir Çelik455.838.198
T.S.K.B.443.425.644
Vakıflar Bankası392.588.510
Aselsan390.984.339
Ford Otosan360.158.462
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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