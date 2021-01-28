Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

28.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:06
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.341.999.431Emlak Konut GMYO2.153.299.418Koza Altın1.667.896.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.341.999.431
Emlak Konut GMYO2.153.299.418
Koza Altın1.667.896.512
Şişe Cam1.556.868.000
Odaş Elektrik1.548.235.189
Kardemir (D)1.452.549.762
Türk Hava Yolları1.251.933.946
Karsan Otomotiv1.067.676.153
Yapı ve Kredi Bank.982.159.659
Doğan Holding944.731.698
Akbank844.587.396
T.S.K.B.805.004.585
Aselsan775.440.636
Gübre Fabrik.769.902.001
Petkim721.085.089
Turkcell699.171.433
Vakıflar Bankası617.647.601
Otokar614.430.776
Hektaş544.968.512
Arçelik494.893.275
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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