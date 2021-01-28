Borsada işlem hacmi sıralaması
28.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:06
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.341.999.431Emlak Konut GMYO2.153.299.418Koza Altın1.667.896.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.341.999.431
|Emlak Konut GMYO
|2.153.299.418
|Koza Altın
|1.667.896.512
|Şişe Cam
|1.556.868.000
|Odaş Elektrik
|1.548.235.189
|Kardemir (D)
|1.452.549.762
|Türk Hava Yolları
|1.251.933.946
|Karsan Otomotiv
|1.067.676.153
|Yapı ve Kredi Bank.
|982.159.659
|Doğan Holding
|944.731.698
|Akbank
|844.587.396
|T.S.K.B.
|805.004.585
|Aselsan
|775.440.636
|Gübre Fabrik.
|769.902.001
|Petkim
|721.085.089
|Turkcell
|699.171.433
|Vakıflar Bankası
|617.647.601
|Otokar
|614.430.776
|Hektaş
|544.968.512
|Arçelik
|494.893.275
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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