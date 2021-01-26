Borsada işlem hacmi sıralaması
26.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.292.592.966Garanti Bankası1.930.616.731Karsan Otomotiv1.783.759.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.292.592.966
|Garanti Bankası
|1.930.616.731
|Karsan Otomotiv
|1.783.759.796
|Koza Altın
|1.515.642.581
|Doğan Holding
|1.169.173.508
|Kardemir (D)
|1.001.618.321
|Şişe Cam
|853.933.502
|Akbank
|772.268.533
|Petkim
|761.511.172
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|716.398.273
|Türk Hava Yolları
|709.950.766
|Odaş Elektrik
|684.135.423
|Yapı ve Kredi Bankası
|626.382.018
|Şekerbank
|565.953.516
|Arçelik
|555.554.637
|Migros Ticaret
|544.260.016
|Turkcell
|489.201.330
|Ereğli Demir Çelik
|481.119.346
|İhlas Gayrimenkul
|459.469.658
|ASELSAN
|441.281.549
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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