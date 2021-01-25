Borsada işlem hacmi sıralaması
25.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.535.876.041Odaş Elektrik1.715.853.578Kardemir (D)1.547.098.439Petkim1.541.813.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.535.876.041
|Odaş Elektrik
|1.715.853.578
|Kardemir (D)
|1.547.098.439
|Petkim
|1.541.813.629
|Garanti Bankası
|1.286.212.929
|Karsan Otomotiv
|975.101.055
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|831.511.581
|Emlak Konut GMYO
|796.205.917
|Şişe Cam
|779.842.616
|Eczacıbaşı İlaç
|694.524.503
|Türk Hava Yolları
|668.653.433
|Doğan Holding
|656.085.532
|Migros Ticaret
|637.359.487
|Turkcell
|553.767.408
|Akbank
|553.625.586
|Koza Madencilik
|552.037.752
|Otokar
|515.962.560
|İhlas Gayrimenkul
|514.094.403
|Türkiye Sigorta
|500.216.809
|Halk GMYO
|486.504.498
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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