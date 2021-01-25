Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

25.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.535.876.041Odaş Elektrik1.715.853.578Kardemir (D)1.547.098.439Petkim1.541.813.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın2.535.876.041
Odaş Elektrik1.715.853.578
Kardemir (D)1.547.098.439
Petkim1.541.813.629
Garanti Bankası1.286.212.929
Karsan Otomotiv975.101.055
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası831.511.581
Emlak Konut GMYO796.205.917
Şişe Cam779.842.616
Eczacıbaşı İlaç694.524.503
Türk Hava Yolları668.653.433
Doğan Holding656.085.532
Migros Ticaret637.359.487
Turkcell553.767.408
Akbank553.625.586
Koza Madencilik552.037.752
Otokar515.962.560
İhlas Gayrimenkul514.094.403
Türkiye Sigorta500.216.809
Halk GMYO486.504.498
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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