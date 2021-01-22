Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

22.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:15
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.798.936.796Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.481.220.306Karsan Otomotiv1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.798.936.796
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.481.220.306
Karsan Otomotiv1.064.650.086
Halk GMYO852.085.038
Kardemir (D)801.068.040
Şişe Cam768.132.396
Akbank757.562.561
Emlak Konut GMYO704.787.666
Türk Hava Yolları702.103.194
Koza Altın685.265.016
Otokar672.375.515
Petkim571.802.628
Doğan Holding522.515.836
ASELSAN474.530.942
Yapı ve Kredi Bankası453.272.515
Odaş Elektrik429.688.093
Turkcell429.310.223
Ereğli Demir Çelik397.135.844
Türkiye Sigorta396.828.474
Migros Ticaret391.507.429
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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