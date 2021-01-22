Borsada işlem hacmi sıralaması
22.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:15
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.798.936.796Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.481.220.306Karsan Otomotiv1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.798.936.796
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.481.220.306
|Karsan Otomotiv
|1.064.650.086
|Halk GMYO
|852.085.038
|Kardemir (D)
|801.068.040
|Şişe Cam
|768.132.396
|Akbank
|757.562.561
|Emlak Konut GMYO
|704.787.666
|Türk Hava Yolları
|702.103.194
|Koza Altın
|685.265.016
|Otokar
|672.375.515
|Petkim
|571.802.628
|Doğan Holding
|522.515.836
|ASELSAN
|474.530.942
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.272.515
|Odaş Elektrik
|429.688.093
|Turkcell
|429.310.223
|Ereğli Demir Çelik
|397.135.844
|Türkiye Sigorta
|396.828.474
|Migros Ticaret
|391.507.429
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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