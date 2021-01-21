Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.681.452.302Garanti Bankası2.411.179.922Akbank1.167.903.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO2.681.452.302
Garanti Bankası2.411.179.922
Akbank1.167.903.765
Türk Hava Yolları1.099.978.201
Karsan Otomotiv1.079.890.034
Yapı ve Kredi Bankası1.050.587.733
Şişe Cam1.016.699.246
Kardemir (D)924.263.050
Koza Altın764.905.633
Şekerbank747.805.079
Odaş Elektrik649.850.160
Ereğli Demir Çelik643.725.658
Doğan Holding620.596.675
Zorlu Enerji619.844.106
Net Holding598.131.858
Migros Ticaret595.294.590
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası582.321.552
Halk GMYO578.616.080
Vakıflar Bankası557.753.217
Petkim551.090.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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