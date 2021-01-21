Borsada işlem hacmi sıralaması
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.681.452.302Garanti Bankası2.411.179.922Akbank1.167.903.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.681.452.302
|Garanti Bankası
|2.411.179.922
|Akbank
|1.167.903.765
|Türk Hava Yolları
|1.099.978.201
|Karsan Otomotiv
|1.079.890.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.050.587.733
|Şişe Cam
|1.016.699.246
|Kardemir (D)
|924.263.050
|Koza Altın
|764.905.633
|Şekerbank
|747.805.079
|Odaş Elektrik
|649.850.160
|Ereğli Demir Çelik
|643.725.658
|Doğan Holding
|620.596.675
|Zorlu Enerji
|619.844.106
|Net Holding
|598.131.858
|Migros Ticaret
|595.294.590
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|582.321.552
|Halk GMYO
|578.616.080
|Vakıflar Bankası
|557.753.217
|Petkim
|551.090.563
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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