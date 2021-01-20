Borsada işlem hacmi sıralaması
20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:43
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası1.678.533.422Doğan Holding1.519.971.722Kardemir (D)1.394.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.678.533.422
|Doğan Holding
|1.519.971.722
|Kardemir (D)
|1.394.487.017
|Garanti Bankası
|1.193.265.148
|Şişe Cam
|1.133.557.515
|Karsan Otomotiv
|889.895.345
|Türk Hava Yolları
|877.728.414
|Emlak Konut GMYO
|806.344.877
|Migros Ticaret
|803.053.923
|Koza Altın
|762.334.046
|Tüpraş
|760.120.951
|Otokar
|711.249.921
|Akbank
|591.917.923
|Gübre Fabrikaları
|581.853.028
|Petkim
|574.230.507
|Turkcell
|566.669.083
|Ereğli Demir Çelik
|554.829.411
|Net Holding
|504.120.193
|Hektaş
|496.418.913
|Şekerbank
|445.407.956
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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