Borsada işlem hacmi sıralaması
19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.007.479.655Doğan Holding1.916.880.651Türk Hava Yolları1.881.999.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.007.479.655
|Doğan Holding
|1.916.880.651
|Türk Hava Yolları
|1.881.999.871
|Emlak Konut GMYO
|1.811.210.449
|Kardemir (D)
|1.699.978.657
|Garanti Bankası
|1.207.203.884
|Koza Altın
|1.130.525.300
|Gübre Fabrikaları
|1.006.705.595
|Karsan Otomotiv
|951.400.390
|Petkim
|903.191.411
|Turkcell
|796.983.505
|Ereğli Demir Çelik
|796.350.754
|Tekfen Holding
|644.733.628
|Pegasus
|531.756.414
|Akbank
|525.287.939
|ASELSAN
|525.269.210
|Yapı ve Kredi Bankası
|502.692.774
|Arçelik
|479.966.294
|Tüpraş
|477.278.860
|Sasa Polyester
|465.568.520
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500