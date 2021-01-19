Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.007.479.655Doğan Holding1.916.880.651Türk Hava Yolları1.881.999.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam3.007.479.655
Doğan Holding1.916.880.651
Türk Hava Yolları1.881.999.871
Emlak Konut GMYO1.811.210.449
Kardemir (D)1.699.978.657
Garanti Bankası1.207.203.884
Koza Altın1.130.525.300
Gübre Fabrikaları1.006.705.595
Karsan Otomotiv951.400.390
Petkim903.191.411
Turkcell796.983.505
Ereğli Demir Çelik796.350.754
Tekfen Holding644.733.628
Pegasus531.756.414
Akbank525.287.939
ASELSAN525.269.210
Yapı ve Kredi Bankası502.692.774
Arçelik479.966.294
Tüpraş477.278.860
Sasa Polyester465.568.520
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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