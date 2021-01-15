Borsada işlem hacmi sıralaması
15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:03
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.728.563.543Koza Altın2.060.992.555Türk Hava Yolları1.732.658.672Doğan Holding1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.728.563.543
|Koza Altın
|2.060.992.555
|Türk Hava Yolları
|1.732.658.672
|Doğan Holding
|1.720.364.535
|Emlak Konut GMYO
|1.553.644.463
|Garanti Bankası
|1.484.412.568
|Kardemir (D)
|1.466.552.690
|Alarko Holding
|938.750.687
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|836.222.287
|Turkcell
|760.815.919
|Otokar
|685.649.739
|Akbank
|683.187.757
|Petkim
|597.995.148
|Ereğli Demir Çelik
|589.914.092
|Şekerbank
|574.728.457
|Koza Madencilik
|536.528.953
|Ege Endüstri
|509.957.783
|Pegasus
|476.537.999
|Tüpraş
|420.760.305
|ASELSAN
|420.079.359
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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