Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:03
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.728.563.543Koza Altın2.060.992.555Türk Hava Yolları1.732.658.672Doğan Holding1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.728.563.543
Koza Altın2.060.992.555
Türk Hava Yolları1.732.658.672
Doğan Holding1.720.364.535
Emlak Konut GMYO1.553.644.463
Garanti Bankası1.484.412.568
Kardemir (D)1.466.552.690
Alarko Holding938.750.687
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası836.222.287
Turkcell760.815.919
Otokar685.649.739
Akbank683.187.757
Petkim597.995.148
Ereğli Demir Çelik589.914.092
Şekerbank574.728.457
Koza Madencilik536.528.953
Ege Endüstri509.957.783
Pegasus476.537.999
Tüpraş420.760.305
ASELSAN420.079.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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