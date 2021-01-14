Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.783.104.292Doğan Holding1.770.814.636Koza Altın1.342.787.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.783.104.292
Doğan Holding1.770.814.636
Koza Altın1.342.787.622
Garanti Bankası1.286.671.140
Emlak Konut GMYO1.212.334.477
Turkcell1.207.278.295
Şişe Cam1.117.945.330
Otokar1.066.609.157
Şekerbank1.049.572.057
Petkim927.327.420
Gübre Fabrikaları915.633.061
Kardemir (D)819.972.922
Hektaş787.724.581
Pegasus760.611.337
Tüpraş608.449.305
Akbank562.852.101
Alarko Holding554.737.704
Karsan Otomotiv546.126.237
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası506.752.208
Borusan Mannesmann494.507.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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