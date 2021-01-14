Borsada işlem hacmi sıralaması
14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.783.104.292Doğan Holding1.770.814.636Koza Altın1.342.787.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.783.104.292
|Doğan Holding
|1.770.814.636
|Koza Altın
|1.342.787.622
|Garanti Bankası
|1.286.671.140
|Emlak Konut GMYO
|1.212.334.477
|Turkcell
|1.207.278.295
|Şişe Cam
|1.117.945.330
|Otokar
|1.066.609.157
|Şekerbank
|1.049.572.057
|Petkim
|927.327.420
|Gübre Fabrikaları
|915.633.061
|Kardemir (D)
|819.972.922
|Hektaş
|787.724.581
|Pegasus
|760.611.337
|Tüpraş
|608.449.305
|Akbank
|562.852.101
|Alarko Holding
|554.737.704
|Karsan Otomotiv
|546.126.237
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|506.752.208
|Borusan Mannesmann
|494.507.289
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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