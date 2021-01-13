Borsada işlem hacmi sıralaması
13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.934.177.019Türk Hava Yolları2.840.708.368Doğan Holding1.968.433.256Turkcell1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.934.177.019
|Türk Hava Yolları
|2.840.708.368
|Doğan Holding
|1.968.433.256
|Turkcell
|1.568.906.832
|Otokar
|1.563.488.263
|Koza Altın
|1.371.134.061
|Garanti Bankası
|1.340.427.770
|Tekfen Holding
|1.267.189.888
|Petkim
|1.217.757.292
|Emlak Konut GMYO
|997.648.240
|Zorlu Enerji
|851.805.737
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|828.031.178
|Kardemir (D)
|796.800.200
|Borusan Mannesmann
|576.940.608
|Akbank
|564.819.000
|Gübre Fabrikaları
|562.195.425
|Ford Otosan
|561.261.802
|Karsan Otomotiv
|545.375.917
|ASELSAN
|541.035.727
|Koza Madencilik
|524.098.166
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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