Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.934.177.019Türk Hava Yolları2.840.708.368Doğan Holding1.968.433.256Turkcell1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.934.177.019
Türk Hava Yolları2.840.708.368
Doğan Holding1.968.433.256
Turkcell1.568.906.832
Otokar1.563.488.263
Koza Altın1.371.134.061
Garanti Bankası1.340.427.770
Tekfen Holding1.267.189.888
Petkim1.217.757.292
Emlak Konut GMYO997.648.240
Zorlu Enerji851.805.737
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası828.031.178
Kardemir (D)796.800.200
Borusan Mannesmann576.940.608
Akbank564.819.000
Gübre Fabrikaları562.195.425
Ford Otosan561.261.802
Karsan Otomotiv545.375.917
ASELSAN541.035.727
Koza Madencilik524.098.166
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Samet Aybaba İsmail Kartal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 19:05:27. #1.14#
title