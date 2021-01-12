Borsada işlem hacmi sıralaması
12.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.176.422.576Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.502.607.428Koza Altın1.395.480.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.176.422.576
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.502.607.428
|Koza Altın
|1.395.480.177
|Garanti Bankası
|1.279.207.825
|Türk Hava Yolları
|1.209.253.248
|Petkim
|1.146.202.964
|Otokar
|1.015.944.888
|Kardemir (D)
|915.721.970
|Karsan Otomotiv
|839.616.161
|Zorlu Enerji
|701.226.115
|Emlak Konut GMYO
|667.915.821
|Ford Otosan
|643.682.729
|Şekerbank
|560.588.284
|Pegasus
|552.302.568
|Ereğli Demir Çelik
|551.708.908
|Doğan Holding
|544.122.600
|Tüpraş
|516.400.453
|Hektaş
|511.737.344
|Sasa Polyester
|490.116.429
|Turkcell
|478.158.660
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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