Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

12.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.176.422.576Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.502.607.428Koza Altın1.395.480.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam3.176.422.576
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.502.607.428
Koza Altın1.395.480.177
Garanti Bankası1.279.207.825
Türk Hava Yolları1.209.253.248
Petkim1.146.202.964
Otokar1.015.944.888
Kardemir (D)915.721.970
Karsan Otomotiv839.616.161
Zorlu Enerji701.226.115
Emlak Konut GMYO667.915.821
Ford Otosan643.682.729
Şekerbank560.588.284
Pegasus552.302.568
Ereğli Demir Çelik551.708.908
Doğan Holding544.122.600
Tüpraş516.400.453
Hektaş511.737.344
Sasa Polyester490.116.429
Turkcell478.158.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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