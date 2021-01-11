Borsada işlem hacmi sıralaması
11.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın3.596.926.099Emlak Konut GMYO2.060.057.266Garanti Bankası1.629.646.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.596.926.099
|Emlak Konut GMYO
|2.060.057.266
|Garanti Bankası
|1.629.646.693
|Şekerbank
|1.271.094.327
|Turkcell
|1.211.077.012
|Koza Madencilik
|1.128.068.109
|Petkim
|1.052.817.995
|Kardemir (D)
|983.630.013
|Şişe Cam
|974.230.899
|ASELSAN
|945.622.691
|Türk Hava Yolları
|897.624.982
|Gübre Fabrikaları
|867.583.992
|Tekfen Holding
|842.619.872
|Otokar
|747.699.425
|Vakıflar Bankası
|744.249.800
|Karsan Otomotiv
|713.601.375
|Doğan Holding
|685.866.883
|İpek Doğal Enerji
|681.368.808
|Akbank
|668.112.885
|Hektaş
|615.149.793
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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