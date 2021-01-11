Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

11.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın3.596.926.099Emlak Konut GMYO2.060.057.266Garanti Bankası1.629.646.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın3.596.926.099
Emlak Konut GMYO2.060.057.266
Garanti Bankası1.629.646.693
Şekerbank1.271.094.327
Turkcell1.211.077.012
Koza Madencilik1.128.068.109
Petkim1.052.817.995
Kardemir (D)983.630.013
Şişe Cam974.230.899
ASELSAN945.622.691
Türk Hava Yolları897.624.982
Gübre Fabrikaları867.583.992
Tekfen Holding842.619.872
Otokar747.699.425
Vakıflar Bankası744.249.800
Karsan Otomotiv713.601.375
Doğan Holding685.866.883
İpek Doğal Enerji681.368.808
Akbank668.112.885
Hektaş615.149.793
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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