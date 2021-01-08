Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

08.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.104.384.317Garanti Bankası2.589.663.284Koza Altın2.580.742.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO3.104.384.317
Garanti Bankası2.589.663.284
Koza Altın2.580.742.150
Türk Hava Yolları1.518.073.650
Şişe Cam1.477.569.243
Otokar1.253.943.760
Koza Madencilik1.227.948.488
Petkim1.059.661.480
Şekerbank1.053.841.070
Kardemir (D)953.018.173
Akbank878.164.909
Vakıflar Bankası771.348.277
İpek Doğal Enerji717.638.820
Yapı ve Kredi Bankası699.493.260
Turkcell637.904.389
ASELSAN634.707.321
Ereğli Demir Çelik618.184.726
Gübre Fabrikaları616.693.884
Hektaş582.802.047
Halkbank567.791.849
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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