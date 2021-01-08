Borsada işlem hacmi sıralaması
08.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.104.384.317Garanti Bankası2.589.663.284Koza Altın2.580.742.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.104.384.317
|Garanti Bankası
|2.589.663.284
|Koza Altın
|2.580.742.150
|Türk Hava Yolları
|1.518.073.650
|Şişe Cam
|1.477.569.243
|Otokar
|1.253.943.760
|Koza Madencilik
|1.227.948.488
|Petkim
|1.059.661.480
|Şekerbank
|1.053.841.070
|Kardemir (D)
|953.018.173
|Akbank
|878.164.909
|Vakıflar Bankası
|771.348.277
|İpek Doğal Enerji
|717.638.820
|Yapı ve Kredi Bankası
|699.493.260
|Turkcell
|637.904.389
|ASELSAN
|634.707.321
|Ereğli Demir Çelik
|618.184.726
|Gübre Fabrikaları
|616.693.884
|Hektaş
|582.802.047
|Halkbank
|567.791.849
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500