Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Borsada işlem hacmi sıralaması

06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.344.361.361Gübre Fabrikaları2.155.129.254ASELSAN1.410.402.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.344.361.361
Gübre Fabrikaları2.155.129.254
ASELSAN1.410.402.436
Doğan Holding1.308.915.804
Petkim1.305.974.989
Turkcell1.266.809.661
Akbank1.265.764.576
Emlak Konut GMYO1.148.233.913
Yapı ve Kredi Bankası1.003.818.824
Kardemir (D)1.003.640.146
Tekfen Holding971.937.379
Şekerbank917.090.283
Türk Hava Yolları828.390.185
Şişe Cam823.300.398
Otokar823.196.180
Vakıflar Bankası747.238.684
Tüpraş741.709.710
Koza Altın679.756.946
Karsan Otomotiv622.306.017
Odaş Elektrik620.672.063
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Pınar Gültekin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 19:01:34. #1.14#
title