Borsada işlem hacmi sıralaması
06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.344.361.361Gübre Fabrikaları2.155.129.254ASELSAN1.410.402.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.344.361.361
|Gübre Fabrikaları
|2.155.129.254
|ASELSAN
|1.410.402.436
|Doğan Holding
|1.308.915.804
|Petkim
|1.305.974.989
|Turkcell
|1.266.809.661
|Akbank
|1.265.764.576
|Emlak Konut GMYO
|1.148.233.913
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.003.818.824
|Kardemir (D)
|1.003.640.146
|Tekfen Holding
|971.937.379
|Şekerbank
|917.090.283
|Türk Hava Yolları
|828.390.185
|Şişe Cam
|823.300.398
|Otokar
|823.196.180
|Vakıflar Bankası
|747.238.684
|Tüpraş
|741.709.710
|Koza Altın
|679.756.946
|Karsan Otomotiv
|622.306.017
|Odaş Elektrik
|620.672.063
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500