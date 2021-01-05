Borsada işlem hacmi sıralaması
05.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.558.929.623Petkim2.558.639.646Gübre Fabrikaları2.497.104.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.558.929.623
|Petkim
|2.558.639.646
|Gübre Fabrikaları
|2.497.104.118
|Garanti Bankası
|2.090.950.527
|Koza Altın
|1.837.424.014
|Tekfen Holding
|1.686.967.575
|Şişe Cam
|1.420.463.425
|Kardemir (D)
|1.364.666.246
|Tüpraş
|1.230.096.838
|Türk Hava Yolları
|1.169.256.658
|Karsan Otomotiv
|1.111.047.811
|Akbank
|1.100.511.451
|Otokar
|1.040.950.013
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.802.320
|Turkcell
|827.245.709
|Vakıflar Bankası
|815.526.798
|İş GMYO
|768.059.204
|Halkbank
|755.066.017
|ASELSAN
|632.950.780
|Odaş Elektrik
|632.869.700
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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