Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

05.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.558.929.623Petkim2.558.639.646Gübre Fabrikaları2.497.104.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO3.558.929.623
Petkim2.558.639.646
Gübre Fabrikaları2.497.104.118
Garanti Bankası2.090.950.527
Koza Altın1.837.424.014
Tekfen Holding1.686.967.575
Şişe Cam1.420.463.425
Kardemir (D)1.364.666.246
Tüpraş1.230.096.838
Türk Hava Yolları1.169.256.658
Karsan Otomotiv1.111.047.811
Akbank1.100.511.451
Otokar1.040.950.013
Yapı ve Kredi Bankası943.802.320
Turkcell827.245.709
Vakıflar Bankası815.526.798
İş GMYO768.059.204
Halkbank755.066.017
ASELSAN632.950.780
Odaş Elektrik632.869.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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