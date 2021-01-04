Borsada işlem hacmi sıralaması
04.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.269.044.899Gübre Fabrikaları1.857.135.705Koza Altın1.422.086.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.269.044.899
|Gübre Fabrikaları
|1.857.135.705
|Koza Altın
|1.422.086.463
|Garanti Bankası
|1.406.050.728
|Şişe Cam
|1.199.029.318
|Koza Madencilik
|1.071.534.186
|Yapı ve Kredi Bankası
|909.707.721
|İş Finansal Kiralama
|876.621.904
|Türk Hava Yolları
|801.375.112
|Akbank
|780.049.332
|Şekerbank
|775.685.137
|Kardemir (D)
|770.432.589
|İpek Doğal Enerji
|751.050.893
|Karsan Otomotiv
|706.130.798
|Türkiye Sigorta
|697.988.301
|Zorlu Enerji
|694.729.600
|ASELSAN
|680.437.286
|Turkcell
|657.017.760
|Otokar
|631.344.041
|Tüpraş
|582.181.661
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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