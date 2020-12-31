Borsada işlem hacmi sıralaması
31.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları4.579.968.652Garanti Bankası2.094.509.345Şişe Cam1.693.881.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|4.579.968.652
|Garanti Bankası
|2.094.509.345
|Şişe Cam
|1.693.881.305
|Zorlu Enerji
|887.125.202
|Türk Hava Yolları
|801.785.817
|Kardemir (D)
|684.261.188
|Odaş Elektrik
|650.722.822
|ASELSAN
|633.838.492
|Akbank
|602.682.349
|Yapı ve Kredi Bankası
|594.251.860
|Koza Altın
|543.039.339
|Petkim
|500.166.054
|Ereğli Demir Çelik
|493.234.475
|Vakıflar Bankası
|492.267.164
|Turkcell
|485.982.416
|İş Finansal Kiralama
|484.972.662
|DO-CO
|450.813.645
|İş GMYO
|448.276.993
|Hektaş
|439.773.472
|Emlak Konut GMYO
|387.211.818
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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