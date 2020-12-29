Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları2.852.647.907Türk Hava Yolları1.515.058.494Garanti Bankası1.422.353.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları2.852.647.907
Türk Hava Yolları1.515.058.494
Garanti Bankası1.422.353.491
Kardemir (D)1.190.681.593
Kartonsan1.040.951.013
Koza Altın1.040.475.021
Şişe Cam972.992.701
Petkim925.788.370
Otokar898.313.748
Sasa Polyester891.655.154
Odaş Elektrik640.457.656
Borusan Mannesmann640.042.246
Pegasus536.176.978
GSD Holding503.277.506
Tüpraş502.974.378
Zorlu Enerji434.795.275
Akbank433.887.117
ASELSAN417.639.483
Şekerbank391.812.031
Ereğli Demir Çelik386.902.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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