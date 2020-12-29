Borsada işlem hacmi sıralaması
29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları2.852.647.907Türk Hava Yolları1.515.058.494Garanti Bankası1.422.353.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|2.852.647.907
|Türk Hava Yolları
|1.515.058.494
|Garanti Bankası
|1.422.353.491
|Kardemir (D)
|1.190.681.593
|Kartonsan
|1.040.951.013
|Koza Altın
|1.040.475.021
|Şişe Cam
|972.992.701
|Petkim
|925.788.370
|Otokar
|898.313.748
|Sasa Polyester
|891.655.154
|Odaş Elektrik
|640.457.656
|Borusan Mannesmann
|640.042.246
|Pegasus
|536.176.978
|GSD Holding
|503.277.506
|Tüpraş
|502.974.378
|Zorlu Enerji
|434.795.275
|Akbank
|433.887.117
|ASELSAN
|417.639.483
|Şekerbank
|391.812.031
|Ereğli Demir Çelik
|386.902.790
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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