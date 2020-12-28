Borsada işlem hacmi sıralaması
28.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:53
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları2.915.089.120Koza Altın1.540.946.497Şişe Cam1.440.908.894Kardemir (D)869.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|2.915.089.120
|Koza Altın
|1.540.946.497
|Şişe Cam
|1.440.908.894
|Kardemir (D)
|869.327.928
|Borusan Mannesmann
|732.904.267
|Şekerbank
|729.549.706
|Garanti Bankası
|716.766.767
|Petkim
|676.671.324
|Koza Madencilik
|642.799.657
|Otokar
|627.560.998
|Eczacıbaşı İlaç
|600.008.484
|Tüpraş
|580.149.523
|Türk Hava Yolları
|554.034.679
|Odaş Elektrik
|535.725.041
|Türkiye Sigorta
|510.438.400
|İpek Doğal Enerji
|453.669.954
|Tekfen Holding
|436.914.384
|Hektaş
|424.966.264
|Turkcell
|375.617.428
|Ege Endüstri
|354.058.252
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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