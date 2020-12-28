Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

28.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:53
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları2.915.089.120Koza Altın1.540.946.497Şişe Cam1.440.908.894Kardemir (D)869.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları2.915.089.120
Koza Altın1.540.946.497
Şişe Cam1.440.908.894
Kardemir (D)869.327.928
Borusan Mannesmann732.904.267
Şekerbank729.549.706
Garanti Bankası716.766.767
Petkim676.671.324
Koza Madencilik642.799.657
Otokar627.560.998
Eczacıbaşı İlaç600.008.484
Tüpraş580.149.523
Türk Hava Yolları554.034.679
Odaş Elektrik535.725.041
Türkiye Sigorta510.438.400
İpek Doğal Enerji453.669.954
Tekfen Holding436.914.384
Hektaş424.966.264
Turkcell375.617.428
Ege Endüstri354.058.252
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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