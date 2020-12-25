Borsada işlem hacmi sıralaması
25.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:09
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın2.342.407.918Gübre Fabrikaları2.161.890.221Koza Madencilik1.732.623.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.342.407.918
|Gübre Fabrikaları
|2.161.890.221
|Koza Madencilik
|1.732.623.182
|İpek Doğal Enerji
|1.207.454.834
|Eczacıbaşı İlaç
|893.204.048
|Tekfen Holding
|870.742.952
|Şişe Cam
|847.266.682
|Garanti Bankası
|805.358.340
|Kardemir (D)
|670.394.074
|Turkcell
|638.241.797
|Petkim
|521.353.197
|Türk Hava Yolları
|510.137.443
|Şekerbank
|459.684.155
|Odaş Elektrik
|444.507.095
|Emlak Konut GMYO
|416.497.180
|Aselsan
|399.581.180
|Oyak Çimento
|399.230.705
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|366.350.987
|Netaş Telekomünikasyon
|284.217.286
|Otokar
|248.789.951
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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