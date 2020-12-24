Borsada işlem hacmi sıralaması
24.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.485.222.693Petkim1.863.297.488Türk Hava Yolları1.845.057.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.485.222.693
|Petkim
|1.863.297.488
|Türk Hava Yolları
|1.845.057.806
|İpek Doğal Enerji
|1.719.049.097
|Eczacıbaşı İlaç
|1.497.669.735
|Koza Madencilik
|1.365.225.767
|Şekerbank
|1.192.609.307
|Koza Altın
|1.151.812.076
|Şişe Cam
|1.021.797.149
|Akbank
|998.912.740
|Yapı ve Kredi Bankası
|967.920.758
|Vakıflar Bankası
|901.516.412
|Halk GMYO
|877.716.677
|Kardemir (D)
|770.555.886
|Odaş Elektrik
|766.542.650
|ASELSAN
|748.995.785
|Pegasus
|728.271.032
|Emlak Konut GMYO
|561.426.747
|Alarko GMYO
|514.444.576
|Halkbank
|505.297.355
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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