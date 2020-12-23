Borsada işlem hacmi sıralaması
23.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:02
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞekerbank1.685.399.836Garanti Bankası1.588.433.386Petkim1.477.814.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şekerbank
|1.685.399.836
|Garanti Bankası
|1.588.433.386
|Petkim
|1.477.814.275
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.198.276.931
|Türk Hava Yolları
|900.023.773
|Kartonsan
|878.039.483
|Eczacıbaşı İlaç
|823.293.915
|Şişe Cam
|817.020.854
|Emlak Konut GMYO
|756.584.097
|Alarko Holding
|744.657.506
|Kardemir (D)
|692.356.914
|Odaş Elektrik
|688.326.761
|Oyak Çimento
|666.555.746
|Tüpraş
|658.710.222
|Akbank
|580.336.720
|Yapı ve Kredi Bankası
|580.073.919
|ASELSAN
|559.294.794
|Alarko GMYO
|519.515.327
|Doğan Holding
|485.716.428
|Vakıflar Bankası
|478.110.710
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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