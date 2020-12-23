Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

23.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞekerbank1.685.399.836Garanti Bankası1.588.433.386Petkim1.477.814.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şekerbank1.685.399.836
Garanti Bankası1.588.433.386
Petkim1.477.814.275
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.198.276.931
Türk Hava Yolları900.023.773
Kartonsan878.039.483
Eczacıbaşı İlaç823.293.915
Şişe Cam817.020.854
Emlak Konut GMYO756.584.097
Alarko Holding744.657.506
Kardemir (D)692.356.914
Odaş Elektrik688.326.761
Oyak Çimento666.555.746
Tüpraş658.710.222
Akbank580.336.720
Yapı ve Kredi Bankası580.073.919
ASELSAN559.294.794
Alarko GMYO519.515.327
Doğan Holding485.716.428
Vakıflar Bankası478.110.710
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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