Borsada işlem hacmi sıralaması
22.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.471.379.321Türk Hava Yolları1.468.989.550Kardemir (D)1.368.809.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.471.379.321
|Türk Hava Yolları
|1.468.989.550
|Kardemir (D)
|1.368.809.091
|Şişe Cam
|1.064.228.495
|Petkim
|1.038.584.680
|Odaş Elektrik
|944.344.745
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|877.794.985
|Emlak Konut GMYO
|812.791.001
|Otokar
|794.162.161
|Ereğli Demir Çelik
|782.015.304
|Akbank
|761.380.401
|Pegasus
|753.379.838
|Şekerbank
|733.005.448
|Yapı ve Kredi Bankası
|613.714.798
|ASELSAN
|612.972.315
|Koza Altın
|563.154.288
|Tüpraş
|541.608.154
|Oyak Çimento
|528.959.183
|Vakıflar Bankası
|500.770.175
|Halk GMYO
|444.216.808
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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