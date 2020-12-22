Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

22.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.471.379.321Türk Hava Yolları1.468.989.550Kardemir (D)1.368.809.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.471.379.321
Türk Hava Yolları1.468.989.550
Kardemir (D)1.368.809.091
Şişe Cam1.064.228.495
Petkim1.038.584.680
Odaş Elektrik944.344.745
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası877.794.985
Emlak Konut GMYO812.791.001
Otokar794.162.161
Ereğli Demir Çelik782.015.304
Akbank761.380.401
Pegasus753.379.838
Şekerbank733.005.448
Yapı ve Kredi Bankası613.714.798
ASELSAN612.972.315
Koza Altın563.154.288
Tüpraş541.608.154
Oyak Çimento528.959.183
Vakıflar Bankası500.770.175
Halk GMYO444.216.808
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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