Borsada işlem hacmi sıralaması
21.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası2.142.130.106Türk Hava Yolları1.991.114.493ASELSAN1.870.218.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.142.130.106
|Türk Hava Yolları
|1.991.114.493
|ASELSAN
|1.870.218.606
|Garanti Bankası
|1.836.279.167
|Odaş Elektrik
|1.474.095.528
|Emlak Konut GMYO
|1.249.716.019
|Şişe Cam
|1.083.532.982
|Pegasus
|1.018.312.566
|Tüpraş
|936.730.174
|Turkcell
|874.063.728
|Petkim
|809.987.689
|Otokar
|736.121.788
|Akbank
|606.839.247
|Kardemir (D)
|530.064.643
|Yapı ve Kredi Bankası
|518.482.020
|Arçelik
|498.223.594
|Kartonsan
|480.668.571
|İpek Doğal Enerji
|467.886.608
|Vakıflar Bankası
|399.612.630
|Ereğli Demir Çelik
|396.729.032
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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