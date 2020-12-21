Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

21.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:00
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası2.142.130.106Türk Hava Yolları1.991.114.493ASELSAN1.870.218.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.142.130.106
Türk Hava Yolları1.991.114.493
ASELSAN1.870.218.606
Garanti Bankası1.836.279.167
Odaş Elektrik1.474.095.528
Emlak Konut GMYO1.249.716.019
Şişe Cam1.083.532.982
Pegasus1.018.312.566
Tüpraş936.730.174
Turkcell874.063.728
Petkim809.987.689
Otokar736.121.788
Akbank606.839.247
Kardemir (D)530.064.643
Yapı ve Kredi Bankası518.482.020
Arçelik498.223.594
Kartonsan480.668.571
İpek Doğal Enerji467.886.608
Vakıflar Bankası399.612.630
Ereğli Demir Çelik396.729.032
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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