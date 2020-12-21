Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası2.142.130.106Türk Hava Yolları1.991.114.493ASELSAN1.870.218.