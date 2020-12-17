Borsada işlem hacmi sıralaması
17.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.183.033.018Pegasus2.079.203.027Garanti Bankası1.753.230.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.183.033.018
|Pegasus
|2.079.203.027
|Garanti Bankası
|1.753.230.124
|Odaş Elektrik
|1.288.079.646
|Şişe Cam
|837.090.504
|İş GMYO
|828.076.235
|Emlak Konut GMYO
|819.581.405
|Petkim
|762.059.362
|Turkcell
|687.483.960
|İpek Doğal Enerji
|686.945.771
|Tüpraş
|667.199.267
|Türkiye Sigorta
|640.885.531
|Kardemir (D)
|628.851.291
|Torunlar GMYO
|592.776.889
|Tümosan Motor ve Traktör
|561.983.543
|ASELSAN
|519.352.552
|Albaraka Türk
|502.902.873
|Yapı ve Kredi Bankası
|484.045.817
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|472.298.372
|Akbank
|470.545.544
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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