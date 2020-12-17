Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

17.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.183.033.018Pegasus2.079.203.027Garanti Bankası1.753.230.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.183.033.018
Pegasus2.079.203.027
Garanti Bankası1.753.230.124
Odaş Elektrik1.288.079.646
Şişe Cam837.090.504
İş GMYO828.076.235
Emlak Konut GMYO819.581.405
Petkim762.059.362
Turkcell687.483.960
İpek Doğal Enerji686.945.771
Tüpraş667.199.267
Türkiye Sigorta640.885.531
Kardemir (D)628.851.291
Torunlar GMYO592.776.889
Tümosan Motor ve Traktör561.983.543
ASELSAN519.352.552
Albaraka Türk502.902.873
Yapı ve Kredi Bankası484.045.817
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası472.298.372
Akbank470.545.544
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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