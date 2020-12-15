Borsada işlem hacmi sıralaması
15.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.068.122.508Odaş Elektrik2.065.405.953Kardemir (D)2.015.321.091Petkim1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.068.122.508
|Odaş Elektrik
|2.065.405.953
|Kardemir (D)
|2.015.321.091
|Petkim
|1.692.498.963
|Emlak Konut GMYO
|1.455.226.620
|Şişe Cam
|1.435.636.887
|Tüpraş
|1.274.303.330
|Türk Hava Yolları
|1.241.322.793
|Halkbank
|1.082.554.187
|Yapı ve Kredi Bankası
|999.352.206
|Doğan Holding
|745.288.566
|Özak GMYO
|705.767.380
|ASELSAN
|692.868.382
|Vakıflar Bankası
|660.850.910
|Torunlar GMYO
|556.792.782
|Ereğli Demir Çelik
|506.908.050
|Tümosan Motor ve Traktör
|504.509.020
|Albaraka Türk
|471.779.906
|Akbank
|469.980.083
|Kartonsan
|467.526.771
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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