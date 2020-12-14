Borsada işlem hacmi sıralaması
14.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.295.233.895Petkim2.292.961.756Şişe Cam2.245.650.196Türk Hava Yolları1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.295.233.895
|Petkim
|2.292.961.756
|Şişe Cam
|2.245.650.196
|Türk Hava Yolları
|1.981.915.356
|Kardemir (D)
|1.917.801.768
|Odaş Elektrik
|1.565.077.566
|ASELSAN
|1.051.103.340
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.049.703.801
|Tüpraş
|875.836.120
|Doğan Holding
|835.336.926
|Ereğli Demir Çelik
|653.458.354
|Turkcell
|633.250.497
|Arçelik
|561.215.084
|Hektaş
|529.726.123
|Akbank
|494.869.899
|Pegasus
|487.918.910
|Türkiye Sigorta
|439.373.524
|Vakıflar Bankası
|416.976.525
|Tekfen Holding
|415.704.606
|Koç Holding
|359.594.487
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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