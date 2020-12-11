Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

11.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.010.551.474Garanti Bankası2.975.872.992Petkim1.775.787.869Tüpraş1.490.321.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam3.010.551.474
Garanti Bankası2.975.872.992
Petkim1.775.787.869
Tüpraş1.490.321.884
Kardemir (D)1.484.026.890
Doğan Holding1.416.134.768
Ereğli Demir Çelik1.288.103.732
Odaş Elektrik1.238.477.261
Türk Hava Yolları1.148.472.206
Yapı ve Kredi Bankası1.106.147.830
Aselsan775.961.442
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası721.528.762
Akbank686.172.681
Albaraka Türk614.990.576
Arçelik516.474.422
Emlak Konut GMYO476.886.998
TAV Havalimanları464.412.183
Vakıflar Bankası441.852.128
Şekerbank398.105.993
Halkbank327.333.819
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

BTSO, Türkiye- ABD ticaret hacminin artırılmasına en yüksek katkıyı sağlamayı hedefliyor
BTSO, Türkiye- ABD ticaret hacminin artırılmasına en yüksek katkıyı sağlamayı hedefliyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor
Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor
Güne 7 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 472,7 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Sörloth Okan Buruk Erol Bulut Cüneyt Çakır Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:05:38. #1.15#
title