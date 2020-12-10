Borsada işlem hacmi sıralaması
10.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.909.010.166Şişe Cam4.064.663.754Odaş Elektrik2.600.652.951Kardemir (D)1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.909.010.166
|Şişe Cam
|4.064.663.754
|Odaş Elektrik
|2.600.652.951
|Kardemir (D)
|1.836.987.050
|Petkim
|1.663.172.866
|Doğan Holding
|1.170.749.726
|Selçuk Ecza Deposu
|1.075.147.901
|Yapı ve Kredi Bankası
|940.562.388
|Türk Hava Yolları
|785.877.684
|Akbank
|781.704.664
|Tekfen Holding
|710.250.297
|Tüpraş
|687.983.403
|Albaraka Türk
|607.633.229
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|577.640.394
|Ereğli Demir Çelik
|574.744.097
|Vakıflar Bankası
|543.629.499
|Koza Madencilik
|489.269.006
|Zorlu Enerji
|481.237.442
|ASELSAN
|473.715.146
|Şekerbank
|465.348.884
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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