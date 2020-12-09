Borsada işlem hacmi sıralaması
09.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.512.662.924Ereğli Demir Çelik2.917.679.978Petkim2.396.619.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.512.662.924
|Ereğli Demir Çelik
|2.917.679.978
|Petkim
|2.396.619.747
|Selçuk Ecza Deposu
|2.170.624.537
|Doğan Holding
|2.107.531.951
|Kardemir (D)
|1.615.495.919
|Şişe Cam
|1.603.229.593
|Türk Hava Yolları
|1.028.830.084
|ASELSAN
|940.624.894
|Odaş Elektrik
|860.524.590
|Eczacıbaşı İlaç
|802.966.563
|Yapı ve Kredi Bankası
|802.872.585
|Arçelik
|773.208.092
|Akbank
|747.571.577
|Emlak Konut GMYO
|678.772.593
|Vakıflar Bankası
|642.237.004
|Tekfen Holding
|612.179.393
|Sasa Polyester
|582.071.891
|Koza Madencilik
|572.345.831
|Bim Mağazalar
|417.054.146
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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