Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

08.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.675.109.460Şişe Cam3.508.535.751Kardemir (D)2.836.719.461Sasa Polyester1.955.575.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim4.675.109.460
Şişe Cam3.508.535.751
Kardemir (D)2.836.719.461
Sasa Polyester1.955.575.133
Doğan Holding1.563.385.694
Garanti Bankası1.264.813.581
Türk Hava Yolları1.219.405.184
Ereğli Demir Çelik1.170.486.705
Emlak Konut GMYO897.466.174
Tüpraş831.466.452
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası784.965.901
Akbank575.645.836
Odaş Elektrik525.544.031
Turkcell511.445.686
Türk Telekom501.700.354
Yapı ve Kredi Bankası474.085.989
Tekfen Holding461.381.276
Pegasus435.406.407
ASELSAN406.957.111
Vakıflar Bankası288.538.605
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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