Borsada işlem hacmi sıralaması
08.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.675.109.460Şişe Cam3.508.535.751Kardemir (D)2.836.719.461Sasa Polyester1.955.575.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.675.109.460
|Şişe Cam
|3.508.535.751
|Kardemir (D)
|2.836.719.461
|Sasa Polyester
|1.955.575.133
|Doğan Holding
|1.563.385.694
|Garanti Bankası
|1.264.813.581
|Türk Hava Yolları
|1.219.405.184
|Ereğli Demir Çelik
|1.170.486.705
|Emlak Konut GMYO
|897.466.174
|Tüpraş
|831.466.452
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|784.965.901
|Akbank
|575.645.836
|Odaş Elektrik
|525.544.031
|Turkcell
|511.445.686
|Türk Telekom
|501.700.354
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.085.989
|Tekfen Holding
|461.381.276
|Pegasus
|435.406.407
|ASELSAN
|406.957.111
|Vakıflar Bankası
|288.538.605
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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