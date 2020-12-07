Borsada işlem hacmi sıralaması
07.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.768.441.686Kardemir (D)2.248.229.983Tüpraş1.778.363.125Doğan Holding1.635.268.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.768.441.686
|Kardemir (D)
|2.248.229.983
|Tüpraş
|1.778.363.125
|Doğan Holding
|1.635.268.153
|Garanti Bankası
|1.408.118.527
|Türk Hava Yolları
|1.173.745.000
|Sasa Polyester
|1.156.902.066
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|846.713.973
|Emlak Konut GMYO
|752.278.728
|Şişe Cam
|685.352.199
|Odaş Elektrik
|586.151.251
|Selçuk Ecza Deposu
|580.526.452
|Ereğli Demir Çelik
|551.400.718
|Zorlu Enerji
|550.924.294
|Yapı ve Kredi Bankası
|494.714.401
|TAV Havalimanları
|459.795.527
|Akbank
|446.265.202
|Pegasus
|427.310.321
|Vakıflar Bankası
|379.290.379
|İpek Doğal Enerji
|314.289.716
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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