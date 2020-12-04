Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

04.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:12
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.529.783.724Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.737.954.044Tüpraş1.370.088.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim4.529.783.724
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.737.954.044
Tüpraş1.370.088.881
Doğan Holding1.115.106.191
Selçuk Ecza Deposu1.087.863.115
Garanti Bankası1.078.047.563
Zorlu Enerji934.677.479
Türk Hava Yolları683.454.694
Şişe Cam674.777.883
Emlak Konut GMYO558.830.379
Kardemir (D)533.141.175
Odaş Elektrik524.808.755
Turkcell450.625.401
İpek Doğal Enerji378.019.545
Yapı ve Kredi Bankası360.889.999
Pegasus329.863.090
Türk Telekom307.595.303
Akbank303.523.019
Halk GMYO290.796.878
Ford Otosan259.801.121
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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