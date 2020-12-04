Borsada işlem hacmi sıralaması
04.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:12
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim4.529.783.724Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.737.954.044Tüpraş1.370.088.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.529.783.724
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.737.954.044
|Tüpraş
|1.370.088.881
|Doğan Holding
|1.115.106.191
|Selçuk Ecza Deposu
|1.087.863.115
|Garanti Bankası
|1.078.047.563
|Zorlu Enerji
|934.677.479
|Türk Hava Yolları
|683.454.694
|Şişe Cam
|674.777.883
|Emlak Konut GMYO
|558.830.379
|Kardemir (D)
|533.141.175
|Odaş Elektrik
|524.808.755
|Turkcell
|450.625.401
|İpek Doğal Enerji
|378.019.545
|Yapı ve Kredi Bankası
|360.889.999
|Pegasus
|329.863.090
|Türk Telekom
|307.595.303
|Akbank
|303.523.019
|Halk GMYO
|290.796.878
|Ford Otosan
|259.801.121
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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