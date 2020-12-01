Borsada işlem hacmi sıralaması
01.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:45
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.597.759.274Türk Hava Yolları3.277.373.651Kardemir (D)2.278.742.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.597.759.274
|Türk Hava Yolları
|3.277.373.651
|Kardemir (D)
|2.278.742.469
|Emlak Konut GMYO
|1.074.751.445
|Petkim
|983.562.751
|Şişe Cam
|973.030.007
|Yapı ve Kredi Bankası
|943.888.064
|Pegasus
|768.248.883
|Akbank
|743.719.644
|Tüpraş
|618.236.930
|GSD Holding
|582.582.327
|TAV Havalimanları
|553.959.427
|Vakıflar Bankası
|500.935.407
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|480.033.146
|DO-CO
|446.883.790
|Halkbank
|431.849.788
|İş Bankası (C)
|414.802.046
|ASELSAN
|407.121.867
|Turkcell
|400.492.483
|Doğan Holding
|390.671.919
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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