Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Borsada işlem hacmi sıralaması

01.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:45
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.597.759.274Türk Hava Yolları3.277.373.651Kardemir (D)2.278.742.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.597.759.274
Türk Hava Yolları3.277.373.651
Kardemir (D)2.278.742.469
Emlak Konut GMYO1.074.751.445
Petkim983.562.751
Şişe Cam973.030.007
Yapı ve Kredi Bankası943.888.064
Pegasus768.248.883
Akbank743.719.644
Tüpraş618.236.930
GSD Holding582.582.327
TAV Havalimanları553.959.427
Vakıflar Bankası500.935.407
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası480.033.146
DO-CO446.883.790
Halkbank431.849.788
İş Bankası (C)414.802.046
ASELSAN407.121.867
Turkcell400.492.483
Doğan Holding390.671.919
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Toplam piyasa hacmi üç yılın zirvesinde
Toplam piyasa hacmi üç yılın zirvesinde
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Işık Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fuat Çapa Erol Bulut Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 18:46:01. #1.14#
title